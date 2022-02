Deutsche Bank hebt Ziel für Jost Werke auf 70 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu JOST Werke



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jost Werke von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lkw-Zulieferer dürften weiter eine gute Nachfrage verzeichnen, sodass sich die Umsätze gut entwickeln sollten, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für anhaltenden Gegenwind für die Gewinne sorgten aber die Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten sowie die Löhne. Jost Werke zieht Kempf gegenwärtig SAF-Holland vor./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.