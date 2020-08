Deutsche Bank hebt Ziel für Infineon auf 27 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Angesichts der Covid-19-Pandemie habe sich der Halbleiterhersteller gut geschlagen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für das vierte Geschäftsquartal in Aussicht gestellte Erholung im Autosegment sollte die Bedenkenträger in puncto Wachstumspotenzial eines Besseren überzeugen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2020 / 05:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.