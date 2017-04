Deutsche Bank hebt Ziel für IAG auf 620 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für International Airlines Group vor Zahlen zum ersten Quartal von 540 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der operative Gewinn (Ebit) der Fluggesellschaft dürfte sich auf 179 Millionen Euro belaufen, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Donnerstag. IAG sei die am besten aufgestellte klassische Fluggesellschaft in Europa und sollte ein ergebnisseitig starkes Jahr vor sich haben. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung der Bewertungsbasis von 2017 nach 2018./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.