Deutsche Bank hebt Ziel für Hellofresh auf 99 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh von 68 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Besonders imposant sei, welche neuen Herausforderungen der Kochboxenanbieter inmitten seiner starken Entwicklung suche, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf das Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2026. Während sich der Markt vor einem deutlichen Wachstumsrückgang gegenüber der Umsatzverdopplung im Vorjahr sorge, strebe Hellofresh also über 20 Prozent Steigerung in jedem der nächsten Jahre an, so die Expertin. In Verbindung mit der avisierten Profitabilität verdienten die Aktien eine höhere Bewertung als in der Vergangenheit./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 05:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.