Deutsche Bank hebt Ziel für Hannover Rück auf 160 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hannover Rück vor Zahlen von 135 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Beim zweiten Quartal der Rückversicherer sei eine gewisse Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Andererseits stütze der verbesserte Ausblick für die Prämien. Hannover Rück sei der beste Wert im Sektor, allerdings auch ausreichend bewertet./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2020 / 15:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.