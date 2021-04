Deutsche Bank hebt Ziel für HSBC auf 470 Pence - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HSBC von 390 auf 470 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.In Großbritannien seien die Kapitalmarktzinsen weitaus schneller gestiegen als im Rest Europas, dennoch hinkten die Kurse einiger britischer Branchenvertreter hinterher, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Noble erhöhte seine Prognose für die Vorsteuergewinne britischer Banken und berücksichtigte dabei auch die gestiegene Qualität verschiedener Vermögenswerte./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 05:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.