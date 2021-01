Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 27 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die meisten europäischen Investitionsgüterkonzerne dürften im vierten Quartal ein höheres Umsatzwachstum aus eigener Kraft ausweisen als im Jahresviertel davor, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Margen sollten sich stark entwickelt haben. Im Fokus stünden aber vor allem Prognosen zur Kosteninflation im laufenden Jahr. Das neue Kursziel reflektiere eine Reduzierung seiner angenommenen Risikoprämie. Seine "Top Picks" sind Siemens, Siemens Energy und Vestas./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 05:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.