Deutsche Bank hebt Ziel für Fresenius SE auf 85 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen zum ersten Quartal von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Gunnar Romer erwartete in einer Studie vom Dienstag einen guten Auftakt in ein starkes Geschäftsjahr des Medizinkonzerns. Der Umsatz dürfte um rund 17 Prozent gestiegen sein. Das höhere Kursziel begründete Romer mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.