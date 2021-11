Deutsche Bank hebt Ziel für Freenet auf 22 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet nach Neunmonatszahlen und dem Kapitalmarkttag des Mobilfunkers von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Angesichts des positiveren Ausblicks auf das Gesamtjahr 2021 und der guten mittelfristigen Aussichten habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / 07:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.