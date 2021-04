Deutsche Bank hebt Ziel für Evotec auf 33 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Evotec nach einer Investorenveranstaltung von 29 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Falko Friedrichs zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie beeindruckt von den neuen Wachstumszielen des Biotech-Unternehmens bis zum Jahr 2025. Allerdings dürfte der Großteil des avisierten Wachstums wohl erst zum Ende dieser Zeitspanne realisiert werden./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 10:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.