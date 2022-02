Deutsche Bank hebt Ziel für Eon auf 13 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Eon von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ambitionierte Ziele machten Deutschland zu einem Vorreiter des Energiewandels, schrieb Analyst James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt an ein länger anhaltendes hohes Strompreisniveau mit Chancen im Bereich der Stromerzeugung mit Erdgas. Seine bevorzugte Wahl unter den deutschen Energiekonzernen ist aber RWE./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.