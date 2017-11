Deutsche Bank hebt Ziel für Enel auf 5 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Enel nach Neunmonatszahlen von 4,70 auf 5 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Das Privatkundengeschäft in Italien und der Netzbetrieb in Lateinamerika hätten ein schwaches Geschäft mit Wasserkraft nahezu ausgeglichen, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid Grosse in einer Studie vom Freitag. Der Versorger habe zudem von verbesserten Finanzergebnissen und einer niedrigeren Steuerquote profitiert./bek/tih Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.