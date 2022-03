Deutsche Bank hebt Ziel für Daimler Truck auf 50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller sei eine Ausnahme mit einem Ausblick, der bereits Effekte des Ukraine-Konflikts berücksichtige, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen ziele dennoch auf höhere Gewinne ab, was ein starkes Signal sei./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 06:01 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.