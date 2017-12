Deutsche Bank hebt Ziel für Credit Suisse auf 21,00 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse von 19,00 auf 21,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Bank habe am Investorentag geliefert und die Erwartungen teils übertroffen, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte etwa bei den zu erwartenden Kostensenkungen für 2019 bis 2020, die die Ergebnisse nach oben treiben dürften./nas/zb Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.