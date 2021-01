Deutsche Bank hebt Ziel für Commerzbank auf 6 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 4 auf 6 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Dank eines neuen Vorstandschefs und Aufsichtsratschefs sowie in Erwartung zusätzlicher Kostensenkungen sei die Commerzbank-Aktie im noch jungen Jahr 2021 bislang einer der besten Performer unter den europäischen Bankenwerten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das Jahr 2023./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 04:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.