Deutsche Bank hebt Ziel für Cancom auf 54 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Finanztrends Video zu Cancom



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Cancom von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der IT-Dienstleister sei in einem ähnlichen Bereich wie Konkurrent Bechtle tätig und beackere auch vor allem den deutschen Markt, was die operative Geschäftsdivergenz beider Unternehmen im vergangenen Jahr bemerkenswert mache, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Grund sieht er den mit 39 Prozent hohen Anteil öffentlicher Kunden bei Bechtle. Cancom weise dies nicht gesondert aus - nach seiner Schätzung dürfte das Unternehmen aber nur etwa halb so stark in diesem Bereich tätig sein./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 06:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.