Deutsche Bank hebt Ziel für Brenntag auf 57,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Brenntag nach Ankündigung von Zukäufen in Indien und Großbritannien von 56,00 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Durch die Neuerwerbe dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers um 2,5 Prozent steigen, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.