Deutsche Bank hebt Ziel für Bechtle auf 95 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Nach einem sehr ordentlichen Jahresende 2016 sollte der IT-Dienstleister in diesem Jahr erneut Rekorde beim Umsatz und operativen Ergebnis erzielen, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Freitag. Die Aktie dürfte aber weiterhin in einer engen Handelsspanne verharren./ajx/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.