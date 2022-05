Deutsche Bank hebt Ziel für BNP Paribas auf 66 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Benjamin Goy beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden, wöchentlich aktualisierten Studie mit aktuellen Bewertungstrends unter den Aktien aus dem europäischen Bankensektor. Die Branchenwerte hätten zwar im bisherigen Jahresverlauf im Schnitt um 5 Prozent nachgegeben, sich damit aber besser geschlagen als das allgemeine Marktumfeld./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 06:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.