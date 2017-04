Deutsche Bank hebt Ziel für BBVA auf 6,90 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BBVA vor der Berichtssaison im spanischen Bankensektor von 6,50 auf 6,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Erträge dürften im ersten Quartal wegen der starken Volumenausrichtung branchenweit unter Druck geblieben sein, schrieb Analyst Ignacio Ulargui in einer Studie vom Freitag. Einen starken Fokus werde er außerdem auf die Kapitalentwicklung legen. Ulargui nahm Anpassungen an seinen Schätzungen vor und macht die Kursziele der Sektorwerte jetzt am Jahr 2019 fest./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.