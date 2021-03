Deutsche Bank hebt Ziel für Axa auf 25 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Axa nach Zahlen und einer für den Versicherer veranstalteten Roadshow von 24,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Fragen hätten unvermeidbar wieder der US-Tochter XL sowie der Bilanz gegolten, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch der Ton sei generell optimistischer geworden. Steel geht davon aus, dass XL die eigenen Ziele zumindest erreichen oder sogar übertreffen dürfte. Die Aktie werde immer noch mit einem 25-prozentigen Abschlag zu Konkurrent Allianz gehandelt, doch die Risiken schwänden./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 07:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.