Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 55 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis nach Quartalszahlen von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Kennziffern des Kupferproduzenten seien wie von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe die erstmalige Konsolidierung des übernommenen belgisch-spanischen Metallrecyclers Metallo, dessen Kaufpreis lediglich 333 Millionen statt der zuvor kommunizierten 380 Millionen Euro betragen habe./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 06:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.