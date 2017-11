Deutsche Bank hebt Ziel für Allianz SE auf 220 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Allianz SE von 205 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Hadley Cohen begründete das neue Kursziel in erster Linie mit seinen um zwölf Monate nach vorn verschobenen Schätzungen und der Einbeziehung nachhaltiger Aktienrückkäufe, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Trotz sehr starker Kursentwicklung in diesem Jahr dürfte sich die positive Dynamik fortsetzen./ajx/bek Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.