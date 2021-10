Deutsche Bank hebt Ziel für Airbus auf 137 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Airbus von 131 auf 137 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Flugzeugbauer habe seine Pläne bekräftigt, die monatliche Produktionszahlen über 65 Maschinen hochzufahren, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen eine Profitabilität über dem Niveau von 2019 avisiert./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 06:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.