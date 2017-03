Deutsche Bank hebt Ziel für Adidas auf 200 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen und optimistischen Zukunftsaussagen von 170 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das starke Kursplus der Aktie am Mittwoch nach der Bilanzvorlage des Sportartikelherstellers sei "absolut gerechtfertigt", schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie am Donnerstag. Kurzfristig dürfte nun das Aufwärtspotenzial begrenzt sein, da die angehobenen Mittelfristziele nun eingepreist seien./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.