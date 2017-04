Deutsche Bank hebt Ziel für ABB auf 24 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum ersten Quartal von 23 auf 24 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Bei dem Industriekonzern habe sich die Dynamik bei den Auftragseingängen verbessert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag veröffentlichten Studie. De-Bray erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019 um durchschnittlich 3 Prozent. Allerdings würden andere Branchenwerte besser von einem Anziehen des operativen Geschäftes profitieren./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.