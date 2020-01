Deutsche Bank hebt Ziel für ABB auf 22 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ABB von 20 auf 22 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Nach mehreren Jahren des Margendrucks habe es im dritten Quartal erste Fortschrittssignale in fast allen Sparten gegeben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Ganz ohne Risiken verlaufe die Kehrtwende bei dem Schweizer Elektrotechnikkonzern aber nicht./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.