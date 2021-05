Deutsche Bank hebt Santander auf 'Buy' und Ziel auf 3,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Finanztrends Video zu Banco Santander



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Santander von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2,85 auf 3,80 Euro angehoben.Die wichtigsten Fragen, die es für die spanischen Banken zu beantworten gelte, seien, inwieweit sich die Qualität der Vermögenswerte durch die Pandemie noch verschlechtert und wie widerstandsfähig sie gegenüber den wirtschaftlichen Schocks sind, schrieb Analyst Alfredo Alonso in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2021 / 05:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.