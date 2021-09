Deutsche Bank hebt IAG auf 'Buy' und Ziel auf 260 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat International Airlines Group (IAG) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 260 Pence angehoben.Auf niedrigerem Kursniveau und mit der Aufhebung der US-Einreisesperre für Geimpfte ab November vor Augen stünden die Zeichen für einen Einstieg wieder gut, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hatte die IAG-Papiere trotz optimistischer Langfristprognose im März abgestuft, als sein bisheriges Kursziel fast erreicht worden war./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 06:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.