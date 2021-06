Deutsche Bank hebt GSK auf 'Hold' und auf Ziel 1350 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat GlaxoSmithKline (GSK) nach dem Investorentag von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1350 Pence angehoben.Der Pharmakonzern habe sich durchaus glaubwürdige Ziele gesetzt, zumindest bis 2026, die leicht positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger noch seien aber die bestätigten Aussagen zum Abspaltungsformat gewesen, das auf dem Weg zur Abspaltung der verschreibungsfreien Medikamente im zweiten Halbjahr 2022 das nötige Polster zur Stärkung der Summe der Einzelteile des Konzerns bilden dürfte./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 06:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.