Deutsche Bank hebt Beiersdorf auf 'Buy' und Ziel auf 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Finanztrends Video zu Beiersdorf



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Beiersdorf von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 105 Euro angehoben. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns biete erhebliche langfristige Chancen zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf schwächere Zahlen zum vierten Quartal müssten sich die Anleger gedulden, in den kommenden zwölf Monaten werde sich die Stärke des Kerngeschäfts aber zeigen./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 04:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.