Deutsche Bank hebt BP auf 'Buy' - Ziel 404 Pence

Finanztrends Video zu BP



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 404 Pence angehoben. Das Expertenteam um James Hubbard ist in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf 2022 für die Ölbranche sehr optimistisch. Sie heben ihre Prognose für die Ölsorte Brent um 18 Prozent auf 75 US-Dollar je Barrel und entsprechend ihre Ergebnisschätzungen im Schnitt um 17 Prozent. Der Omikron-bedingte Ölpreisrutsch werde sich als Überreaktion erweisen, sind sich die Experten sicher. Dies begründen sie unter anderem mit den historisch eher geringen Lagerbeständen und der andererseits von 18 Monaten Corona-Pandemie unbeirrt hohen Nachfrage. Shell bleibt ihr Branchenfavorit./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 05:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.