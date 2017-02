Deutsche Bank erhöht Ziel für Deutsche Telekom - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,25 auf 19,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das vierte Quartal dürfte die solide Entwicklung in Deutschland ohne T-Sytems, die weiterhin schwierigen Zeiten für das Europa-Geschäft und eine starke Entwicklung in den USA unterstreichen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Freitag. Das Chance-Risiko-Profil sei attraktiv./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.