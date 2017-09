Deutsche Bank belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Volkswagen-Vorzüge nach einer Konferenz auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt auf "Hold" belassen.Die Elektrifizierung der Autos sei das alles beherrschende Thema gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Freitag. VW-Markenvorstand Herbert Diess habe bekräftigt, dass der Fokus auf der Stärkung des Kerngeschäfts liege, indem die Produktivität gesteigert werde. Die Markteinführung von Elektrofahrzeugen werde die Profitabilität zunächst schmälern, weshalb das Margenziel von 4 Prozent im Jahr 2020 ambitioniert sei, so der Analyst mit Verweis auf Aussagen Diess'./ajx/zb Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.