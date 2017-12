Deutsche Bank belässt Uniper auf 'Buy' - Ziel 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Uniper auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen.Der Kraftwerkskonzern habe einen leicht enttäuschenden Strategieplan vorgelegt, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar kündigte Uniper ein jahrliches Dividendenwachstum von 25 Prozent bis 2020 an. Er glaube jedoch, dass die Dividende je Aktie stärker steigen könne, so der Analyst. Der Ergebnisausblick für 2018 liege im Mittelpunkt der Spanne leicht unter der Konsensprognose./nas/zb Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.