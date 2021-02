Deutsche Bank belässt Teamviewer auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Der Spezialist für Fernwartungssoftware habe ein solides Schlussquartal hinter sich, schrieb Analyst Gianmarco Conti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick signalisiere ein starkes Wachstum der Rechnungsstellungen (Billings) von 30 Prozent auf eine Milliarde Euro im Jahr 2023./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.