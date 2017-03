Deutsche Bank belässt Tate & Lyle auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Tate & Lyle auf "Buy" belassen.Das Wachstum der Aromen- und Nahrungszutatenbranche sei im vierten Quartal solide geblieben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer Branchenstudie vom Montag. Symrise habe dabei am stärksten zugelegt. Tate & Lyle sei in diesem Jahr unter den Unternehmen, die am wahrscheinlichsten dazu kaufen dürften./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.