Deutsche Bank belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.Der Immobilienkonzern habe einen starken Ausblick für 2018 geliefert, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie vom Mittwoch. Die in Aussicht gestellte Dividendenerhöhung entspreche derweil seinen Erwartungen. Angesichts des starken Gewinnwachstums (FFO) hielt Scheufler an seiner Kaufempfehlung fest./la/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.