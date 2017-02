Deutsche Bank belässt Ströer auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Unter verschiedenen positiven Szenarien habe das Kursziel für die Papiere des Werbekonzerns sogar Spielraum bis 62 Euro je Aktie, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie vom Montag. So könne das Unternehmen etwa in seinem Kerngeschäft mit Außenwerbung seine Profitabilität erhöhen. Zudem sieht Kohnke für das Statistik-Portal Statista deutliches Aufwärtspotenzial./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.