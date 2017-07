Deutsche Bank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Software AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und Anhebung der Margenziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Die Darmstädter hätten in ihren beiden Software-Segmenten umsatzseitig etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Mittwoch. Er hoffe weiterhin auf ein Anziehen der Nachfrage im zweiten Halbjahr. Vorerst bleibe er an der Seitenlinie./ajx/bek Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.