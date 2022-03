Deutsche Bank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Software AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die geplante Übernahme des auf Datenintegration für moderne Analytik spezialisierten US-Unternehmens Streamsets biete ein wachstumsstarkes Geschäft, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie komme den Darmstädter Softwarekonzern aber teuer und sei nicht die Art von Transaktion, auf die der Markt gewartet habe. Um eine Wertschöpfung für die Aktionäre zu erreichen, müssten beträchtliche Synergien erreicht werden. Zudem sei dadurch der finanzielle Spielraum für weitere Zukäufe deutlich geschrumpft./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.