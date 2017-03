Deutsche Bank belässt Societe Generale auf 'Hold' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Societe Generale auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Die unterdurchschnittliche Entwicklung französischer Bankenwerte im laufenden Jahr basiere auch auf der Unsicherheit im Zusammenhang mit Frankreichs Präsidentschaftwahl, schrieb Analystin Flora Benhakoun in einer Branchenstudie vom Freitag. Am negativsten für die Geldhäuser wäre ein Wahlsieg der nationalistischen Kandidatin Marine Le Pen. In diesem Umfeld sollten Anleger BNP-Papiere den SocGen-Titeln vorziehen./edh/she Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.