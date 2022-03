Deutsche Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Finanztrends Video zu Sixt St



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Trotz aller Unsicherheiten sei der Autovermieter zuversichtlich genug, einen Geschäftsausblick für das Vorsteuerergebnis zu geben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate 2021 hätten zudem in etwa auf dem Niveau seiner sowie der Erwartungen des Marktes gelegen./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: / 03.03.2022 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 07:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.