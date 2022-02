Deutsche Bank belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Finanztrends Video zu Sixt St



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Ausblick für das Fahrzeugangebot habe sich zuletzt verschlechtert, weshalb er seine Schätzung für den Vorsteuergewinn des Autovermieters im laufenden Jahr gesenkt habe, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus bleibt er für Sixt optimistisch und ließ seine Erwartungen für 2023 weitgehend unverändert./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 07:45 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.