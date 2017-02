Deutsche Bank belässt Siemens auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Obwohl der Konzern in sechs von acht Sparten umsatzseitig schlechter als erwartet abgeschnitten habe, sei das Ergebnis stark ausgefallen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer Studie vom Mittwoch. Er lobte vor allem den überraschend starken bereinigten Gewinn in der Industriesparte. Und mit nur einer Ausnahme hätten alle Sparten mit ihren Margen die Markterwartungen übertroffen. Da der Marktkonsens anziehen dürfte, erschienen die neuen Siemens-Ziele vorsichtig./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.