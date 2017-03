Deutsche Bank belässt Siemens auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Siemens mit Blick auf die Auswirkungen einer möglichen Steuer- und Handelspolitikreform in den USA auf "Hold" belassen.Herstellern von Generatoren, Motoren und Transformatoren wie ABB und Siemens drohten wegen des hohen Ungleichgewichts zwischen Exporten und Importen bei Einfuhrzöllen die größten Risiken, schrieb Analyst Gael de-Bray am Dienstag in einer Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.