Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Zu lange hätten die Probleme der Tochter Siemens Gamesa die starken Fortschritte im übrigen Portfolio des Energietechnikkonzerns überschattet, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Kürze dürften einige radikale Änderungen an der Konzernstruktur vorgenommen werden, um den Wert der Aktiva besser herauszuarbeiten und das Bewertungsproblem zu lösen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 06:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.