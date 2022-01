Deutsche Bank belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2038 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Finanztrends Video zu Royal Dutch Shell A



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2038 Pence belassen. Dies schrieb Analyst James Hubbard in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Öl- und Gasbranche. Das Umfeld sei im vierten Quartal weiter günstig gewesen, so der Experte. Längerfristig bleibt Shell sein Favorit./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 06:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.