Deutsche Bank belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen.Im Vergleich zum vierten Quartal 2019 dürften die Kennziffern des Stahlherstellers auf bereinigter Basis etwas besser ausfallen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich wegen der Belastungen durch die Corona-Krise aber vor allem auf die Entwicklung im zweiten und dritten Jahresviertel fokussieren./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.