Deutsche Bank belässt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat SLM Solutions nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Der Medienbericht, wonach der 3D-Drucker-Hersteller die Investmentbank Lazard mit einer Prüfung der strategischen Optionen beauftragt habe, führe etwas in die Irre, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Dienstag. Es sei nicht klar, dass nach der geplatzten Übernahme durch General Electric (GE) nun ein Verkauf an andere Interessenten bevorstehe./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.